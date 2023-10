États-Unis: Un ado de 14 ans tue son frère, qui figurait sur sa liste de gens à abattre

En rentrant à son domicile, lundi, en fin de journée, un habitant de Banks (Alabama) a été surpris de ne pas y retrouver Tyler*, son fils aîné de 17 ans. Il ne s’est toutefois pas inquiété outre mesure. Le lendemain, son fils cadet de 14 ans s’est rendu à l’école, mais l’établissement l’a contacté quelques heures plus tard pour lui demander de venir le récupérer: Brad* semblait perturbé par la disparition de son frère et tenait des propos terrifiants.

À leur retour à la maison, père et fils se sont lancés à la recherche de Tyler. L’homme a fini par retrouver le corps du jeune homme derrière la maison, et a alerté la police. Une fois arrivé sur les lieux, le shérif a interrogé plusieurs personnes. Lorsqu’il s’est entretenu avec Brad, celui-ci a rapidement avoué le meurtre de son frère, rapporte WSFA .

Des confidences à un ami

Lors de son enquête, la police a appris que mardi, à l’école, le collégien avait confié à un camarade de classe avoir tué Tyler. «Il a ensuite demandé à son ami de l’aider à tuer le reste de sa famille et à enterrer les corps», peut-on lire dans un communiqué des autorités. Selon le copain de Brad, celui-ci tenait une liste des membres de sa famille à exécuter et parlait de perpétrer une tuerie à l’école. Les enquêteurs ont retrouvé la fameuse liste dans le sac du jeune suspect, qui a été arrêté et inculpé pour meurtre.