Un célèbre catcheur américain meurt à 36 ans

Révélé en 2009, Windham Lawrence Rotunda, de son vrai nom, était devenu une star de la WWE (World Wrestling Entertainment), plus grande entreprise de catch au monde, et avait remporté tous les titres majeurs.

L'hommage de The Rock

Sons style très créatif avait fait de lui une figure du catch. Marié et père de deux enfants de 4 et 3 ans, il devait prochainement revenir sur les rings après ses problèmes de santé.

Sa mort a été annoncée par la légende du catch Triple H et a suscité de nombreux hommages sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Dwayne Johnson alias The Rock, qui a notamment salué la créativité de Wyatt et son personnage «rare, cool et unique».