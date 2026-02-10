Les autorités américaines ont affirmé que le criminel s'était suicidé le 10 août 2019. Un brouillon de déclaration officielle issu des dossiers Epstein sème le doute.

États-Unis : Un document annonçait le décès d'Epstein un jour avant sa mort

Un document récemment apparu dans les dossiers Epstein soulève encore davantage de questions sur la mort du délinquant sexuel. Selon la version officielle des autorités, le criminel s'est suicidé le 10 août 2019. Mais un document officiel du parquet de New York révèle maintenant que Jeffrey Epstein serait mort dès le 9 août, relève le Daily Beast.

Epstein est-il mort le 9 août?

Dans ce projet de communiqué, qui porte le sceau du départment de la Justice, le procureur compétent, Geoffrey S. Berman, écrit: «Ce matin, le centre pénitentiaire de Manhattan a confirmé que Jeffrey Epstein (…) a été retrouvé sans vie dans sa cellule et déclaré mort peu de temps après.»

Screenshot/justice.gov

Dans ce document, le magistrat explique en outre qu'il est conscient que la mort d'Epstein représente un «obstacle supplémentaire» pour que les victimes obtiennent justice. Il promet que les enquêtes se poursuivront.

Le document contredit la version officielle

La découverte de ce document est explosive: en effet, selon la version officielle, Jeffrey Epstein est mort le 10 août 2019, dans sa cellule, soit un jour plus tard. Un gardien l'aurait trouvé inanimé le samedi matin, peu après 6h30. Les tentatives de réanimation seraient restées vaines. La cause du décès indiquée: suicide.

C'est avec ce nœud coulant qu'Epstein se serait pendu dans sa cellule. U.S. Departement of Justice

Graves défaillances de sécurité

Des enquêtes antérieures avaient déjà soulevé des questions sur la nuit présumée de la mort d'Epstein: les rondes de contrôle n'ont pas été effectuées comme prescrit, le personnel de surveillance aurait été fatigué et en sous-effectif. Plusieurs caméras de surveillance à proximité n'auraient pas non plus fonctionné ce jour-là. De plus, Epstein était logé seul dans une cellule, contrairement à toutes les règles. Un rapport de l'inspecteur général a par la suite parlé de «manquements graves et systématiques».

C'est dans cet état que la cellule d'Epstein a été retrouvée le matin après sa mort. U.S. Departement of Justice

Des doutes sur la version officielle

Depuis, des rapports des médias faisant état de matériel vidéo modifié, avec des lacunes temporelles et des changements ultérieurs, alimentent les doutes. Officiellement, cela a été expliqué par une réinitialisation nocturne du système. C'est pourquoi, à ce jour, il n'y a toujours pas d'heure de décès officiellement établie pour Jeffrey Epstein.

Sur des vidéos de surveillance, on verrait à 22h39 une «tache orange» qui se déplaçait par un escalier en direction de l'étage d'Epstein. Selon les estimations du FBI, il pourrait s'agir d'un autre détenu, bien que l'inspecteur général ait indiqué que les détenus se trouvaient en confinement à ce moment-là.

Vers 22h39, une «tache orange» se déplace par un escalier en direction de l'étage d'Epstein. Bureau des Prisons des Etats-Unis

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.