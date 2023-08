Un enfant de 7 ans survit à une attaque rarissime

La petite ville de Bedford (New York) se remet doucement de ses émotions après un incident rarissime survenu mardi matin dans le jardin d’une maison. Un enfant de 7 ans était en train de jouer avec son frère ou sa sœur quand un ours s’en est pris à lui. Les parents du petit sont rapidement intervenus et lui ont pratiqué les premiers soins, malgré la présence menaçante du plantigrade. «C’est extrêmement courageux. C’est ce que font les bons parents», a applaudi Peter Simonsen, chef de la police de North Castle.