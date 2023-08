États-Unis: Un homme devrait être inculpé pour le meurtre de 2Pac

Cela s'apparente à un coup de théâtre, 27 ans après le meurtre du rappeur le plus mythique de l'histoire. Selon la presse américaine, la justice s'apprête à inculper un homme pour le meurtre de Tupac Shakur, abattu à Las Vegas le 7 septembre 1996 (NDLR: il est décédé à l'hôpital six jours plus tard).