Un pilote a tenté de couper les moteurs d'un avion en plein vol

«Le commandant de bord et le copilote d'Horizon ont réagi rapidement, la puissance du moteur n'a pas été perdue et l'équipage a sécurisé l'avion sans incident». Alaska Airlines n'a pas identifié l'individu mais un homme nommé Joseph Emerson, âgé de 44 ans, a été inculpé lundi par les services du shérif du comté de Multnomah, à Portland, de 83 chefs d'accusation pour tentative d'homicide, mise en danger d'autrui et mise en danger d'un avion.