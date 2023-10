Un simple trajet vers le centre vétérinaire vire à la catastrophe

Palash et Tux se remettent gentiment de leurs émotions. X

Si les chats pouvaient parler, Tux aurait certainement une sacrée histoire à raconter. On ne saura jamais ce qui est arrivé à cette minette de 2 ans, mais elle est saine et sauve, et c’est l’essentiel pour son propriétaire. Le cauchemar de Palash Pandey, 23 ans, a commencé samedi à Austin (Texas). Sa chatte ne se sentant pas bien, le jeune homme a appelé un chauffeur Lyft (ndlr: principal concurrent d’Uber) pour se rendre chez le vétérinaire. Arrivé à bon port, le Texan est descendu de la voiture et l’a contournée par-derrière pour aller ouvrir l’autre portière afin de récupérer son animal.

«Avant que je ne puisse ouvrir la portière, le chauffeur est reparti. J’ai tapé à l’arrière et sur la fenêtre passager et j’ai couru derrière en hurlant, mais il est parti», raconte le jeune homme au «Washington Post». Paniqué, Palash a contacté son chauffeur via l’application, mais n’a obtenu aucune réponse. Ce n’est que deux heures plus tard que l’individu lui a répondu, assurant que la chatte ne se trouvait pas dans sa voiture. «Elle n’est pas là, désolé», lui a-t-il écrit. Après avoir rameuté la police et le service d’aide de Lyft, Palash s’en est remis au pouvoir des réseaux sociaux.

Le chauffeur insulté en ligne

À la grande surprise du Texan, un énorme élan de solidarité est né, les internautes le bombardant de conseils et de coups de main en tout genre. Samedi soir, le chauffeur a appelé le jeune homme pour lui expliquer qu’il était allergique aux chats et qu’il aurait annulé la course s’il avait su que son client voyageait avec son compagnon à quatre pattes. «La destination où il devait m’emmener était un centre vétérinaire, et je tenais une cage pour animaux. Alors c’est difficile de comprendre cette explication», estime Palash. Le chauffeur a par ailleurs assuré avoir pris en charge plusieurs clients après lui, et que personne ne lui a signalé la présence d’un chat à l’arrière.

Dimanche, le CEO de Lyft a annoncé sur X que toute l’entreprise prenait au sérieux cette affaire. David Risher a envoyé une photo de Tux à tous les chauffeurs, leur demandant d’ouvrir l’œil. Il a par ailleurs prié les internautes de ne pas s’en prendre au chauffeur en question, un appel relayé par Palash. «Il a reçu des menaces injustifiées et est tout aussi désemparé que nous», a indiqué le boss de Lyft. Plus tard dans la journée, un membre de l’entreprise a finalement repéré la chatte noir et blanc sous une rampe d’escalier devant une agence immobilière, à environ un kilomètre et demi du centre vétérinaire. Aucune trace de sa cage, en revanche.

Tux avait faim, était effrayée mais était heureuse de revoir son propriétaire. «J’étais si reconnaissant. Je l’ai prise dans mes bras et j’ai pleuré», raconte-t-il. Après une visite chez le vétérinaire, le Texan a remercié les nombreuses personnes l’ayant soutenu pendant ces longues heures d’angoisse. La police d’Austin, elle, continue d’enquêter pour tenter de comprendre ce qui a bien pu arriver à la minette.