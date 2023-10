Etats-Unis: Une deuxième co-prévenue de Trump plaide coupable

L’avocate Sidney Powell a été condamnée à six ans de prison.

Visée initialement par sept chefs d’accusation, Sidney Powell, 68 ans, a plaidé coupable de six délits de complot en vue d’une ingérence dans l’accomplissement de tâches électorales, lors d’une audience devant un juge du comté de Fulton, Scott McAfee.

Elle a été condamnée à six de prison avec sursis, 6000 dollars d’amende et 2700 dollars d’indemnisation à l’État de Géorgie. Sidney Powell s’est également engagée à écrire une lettre d’excuses aux électeurs de Géorgie et à témoigner aux futurs procès des autres prévenus.