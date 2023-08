Etats-Unis: Une mère de famille abusait de jumeaux de 15 ans

Ashleigh Watts avait promis à l’adolescent de quitter son mari et de se marier avec lui.

Un quartier paisible de Chesapeake, en Virginie, est secoué par une sordide histoire d’abus sexuels. Ashleigh Watts, 38 ans, a été arrêtée le 17 août dernier et mise en examen pour outrage aux bonnes mœurs et viol. Il est reproché à cette mère de deux enfants d’avoir entretenu une liaison depuis juin 2022 avec un jeune voisin de 15 ans.

Le frère jumeau de celui-ci a, lui aussi, été victime des agissements de la trentenaire. Les deux victimes étaient des amis du fils d’Ashleigh et vivaient dans la maison d’en face. Les deux familles s’entendaient très bien et appliquaient «la politique de la porte ouverte»: les enfants allaient et venaient à leur guise.