Au Luxembourg: Eté 2023, vers un nouveau record pour les feux de végétation?

Déjà les perspectives de canicule pour cet été inquiètent en Europe et par ricochet au Grand-Duché. Ici comme partout, plus il fait chaud et sec, plus la végétation peut prendre feu, et plus l’incendie peut se propager. 90% d'entre eux sont d'origine humaine et plus de la moitié proviennent de mégots, du barbecue, d'engins agricoles… Pour faire face, le CGDIS reconduit d'ores et déjà des mesures testées en 2022.