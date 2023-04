Société: Êtes-vous favorable à la réduction du temps de travail au Luxembourg?

Ruben, 35 ans: «Les 40 heures par semaine me conviennent car je travaille en horaire décalé. Cela me permet de consacrer du temps à ma famille».

Faut-il réduire la durée légale de travail au Luxembourg? Le pays planche sur le sujet et les résultats d'une étude ont été dévoilés mardi par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) et l'Uni. «Une telle réforme aurait des effets mitigés sur le bien-être et la santé des travailleurs, la conciliation vie professionnelle – vie privée, l'emploi et le chômage, la productivité et la compétitivité», expliquait Thuc Uyen Nguyen-Thi, chercheuse au Liser. Voilà pour ce qu'il faut en retenir.