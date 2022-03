Transports : Êtes-vous incollable sur les nouveaux horaires des CFL?

Dès dimanche, voyager en train sera plus facile. En effet, des trains supplémentaires circuleront entre Luxembourg et Paris et à partir de Bruxelles. Et ce n'est pas tout...

2010 approche, l'occasion rêvée de vous mettre à jour avec les nouveaux horaires des trains CFL. Car attention au départ: à partir de dimanche, deux TGV supplémentaires circuleront entre Luxembourg et Paris dans les deux sens. Un train desservira directement Thionville, Belval et Longwy. Enfin, huit trains supplémentaires devraient rouler entre Bruxelles et soit Luxembourg soit Arlon.

