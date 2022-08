Au Luxembourg : Êtes-vous nombreux à prendre des congés spéciaux?

Le Code du travail luxembourgeois prévoit plusieurs congés extraordinaires et spéciaux financés par la sécurité sociale. Dans une réponse parlementaire, le ministre du Travail George Engel dévoile l'évolution du nombre de personnes ayant bénéficié d'un congé extraordinaire ou spécial, sur les cinq dernières années (2017-2021).

On y apprend notamment que les personnes ayant bénéficié d'un congé parental sont toujours plus nombreuses: 11.636 en 2021, contre 8251 en 2017. À noter que depuis 2019, les hommes sont plus nombreux à le prendre que les femmes.