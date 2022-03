Au Luxembourg – Etes-vous prêt à vous passer de votre deuxième voiture?

Une cinquantaine de stations de voitures en libre-service, avec l'opérateur Flex, sont aujourd'hui disponibles à travers tout le Luxembourg. Et une vingtaine avec Carloh sur le seul territoire de la capitale. Editpress/Claude Lenert

Une cinquantaine de stations de voitures en libre-service, avec l'opérateur Flex, sont aujourd'hui disponibles à travers tout le Luxembourg. Et une vingtaine avec Carloh sur le seul territoire de la capitale. D'ici un an, le pays pourrait doubler ce chiffre et compter environ 150 stations! C'est là tout le potentiel de l'autopartage, ou «carsharing», analysé pour le ministère de la Mobilité par les consultants suisses de VR Mobility Genossenschaft. Ces spécialistes ont passé un an à observer nos habitudes de mobilité au Luxembourg et ont livré, ce mardi, les résultats de leur étude. Comprendre l'utilisation de la voiture particulière, le réseau de transports en commun, a permis d'adopter un postulat en forme de stratégie: comment convaincre les résidents d'abandonner leur deuxième voire troisième voiture, au sein des foyers?

«C'est l'approche que l'on a choisie, toute voiture neuve qui ne s'achète pas est un gain pour le pays», confirme l'expert suisse Arnd Bätzner. En somme, développer le réseau des voitures en libre-service, en assurant un service de qualité et un confort, pour convaincre les populations de se passer de leur voiture privée. «Vu que le Luxembourg est petit, on demande aux opérateurs d'aller dans les quartiers résidentiels, pas uniquement dans les gares. Il faut installer les voitures en coopération avec les communes dans des endroits publics bien visibles et accessibles, réellement au service de la population», poursuit M. Bätzner, qui cite comme exemple Zurich, en Suisse, où l'on trouve «une station d'autopartage tous les 80 mètres». Lui assure que tous les acteurs au Luxembourg, dont les communes, ont conscience de l'enjeu et veulent s'impliquer, prenant pour preuve un atelier d'échanges qui a réuni lundi une centaine d'inscrits.

Remplacer les places de stationnement par des stations d'autopartage

«Le potentiel est là, il y aura des essais, des choses qui fonctionneront, d'autres non, on ajustera», ajoute-t-il. À ses côtés mardi, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, était évidemment enthousiaste, rappelant plus largement que les CFL aussi sont engagés pour devenir un véritable opérateur de mobilité. Transports publics, vélos et voitures en libre-service, tout doit se mettre en place de façon complémentaire pour bousculer nos habitudes. «On voit déjà une progression au Luxembourg sur l'autopartage, explique François Bausch. Il faut même un surplus de véhicules dans les stations pour répondre à la demande en phase de développement». Pour que l'usager soit convaincu, il faut que le service soit parfait.