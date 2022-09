Horror Night : Êtes-vous prêt pour une soirée terrifiante au Kinepolis Kirchberg?

Kinepolis Kirchberg et L'essentiel vous invitent à la soirée Horror Night le 30 septembre.

Événement

Au programme: un film terrifiant dans une sombre ambiance, Smile. Après avoir été témoin d'un incident bizarre et traumatisant impliquant un patient, le Dr Rose Cotter commence à vivre des événements effrayants qu'elle ne peut expliquer. Rose doit affronter son passé troublant, afin de survivre et d'échapper à sa nouvelle réalité horrifiante. Rendez-vous le 30 septembre pour les plus courageux!