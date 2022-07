SMS: De nouveaux emojis arrivent sur votre smartphone

À quelques jours de la Journée mondiale des émojis, le 17 juillet, le site Emojipedia a dévoilé mercredi la liste des nouveaux émojis et leur design probable attendus pour 2022-2023. Ils doivent être intégrés à la prochaine version d’Unicode, standard informatique qui garantit la compatibilité des contenus échangés dans le monde, quelles que soient la langue ou la plateforme logicielle utilisées. Celui-ci est développé par le Consortium Unicode, qui avait par ailleurs révélé en fin d’année dernière quel avait été l’émoji le plus partagé de 2021.

Au total, 31 nouveaux éléments devraient être ajoutés dans la prochaine version Emoji 15 d’Unicode. Dans la liste, qui est plus courte que d’habitude (celle du standard Emoji 14.0 comptait 112 propositions), on trouve un émoticône tremblant, des cœurs de trois nouvelles couleurs différentes, dont le rose réclamé depuis longtemps par les utilisateurs, ou encore des mains qui poussent vers la droite ou la gauche. Au rayon des animaux figurent un âne, une oie, une méduse, un orignal, un oiseau noir, ainsi qu’une aile. Une flûte, des maracas, un peigne, un éventail, une cosse de petits pois, du gingembre et un signe khanda (symbole religieux du sikhisme) font aussi partie de la liste.