Foot/Angleterre : Ethan Nwaneri, 15 ans 1/2, plus jeune joueur de l'Histoire de la Premier League

AFP

Le milieu de terrain d'Arsenal Ethan Nwaneri est devenu, samedi, le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League en faisant son entrée en toute fin du match contre Brentford (3-0), à 15 ans et 181 jours. Nwaneri a remplacé Fabio Vieira, auteur du 3e but des Gunners, leader du championnat après sept matches disputés, à la fin de la première des quatre minutes du temps additionnel.

Il a assez largement battu le record qui était détenu depuis mai 2019 par Harvey Elliott, milieu de terrain de Fulham, à l'époque, et aujourd'hui à Liverpool, qui avait 16 ans et 30 jours quand il avait fait sa première entrée en jeu, contre Wolverhampton. Arrivé à 9 ans dans le club de la capitale, Nwaneri a vite brûlé les étapes, jouant en moins de 18 ans quand il en avait 14 et en moins de 21 cette saison.

Les absences sur blessure de Martin Odegaard et Oleksandr Zinchenko avaient aussi réduit les choix de Mikel Arteta dans l'entrejeu, le poussant à convoquer pour la première fois l'adolescent avec les pros. Mardi, un collégien nord-irlandais, Christopher Atherton, était devenu à l'âge de 13 ans et 329 jours le plus jeune footballeur britannique à jouer dans une équipe senior, en entrant en jeu lors d'un match de Coupe de la Ligue du club semi-professionnel de Glenavon.

AFP