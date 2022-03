Etienne de Crécy: «Le hip-hop et l'électro ont les mêmes bases»

Étienne de Crécy: «Le hip-hop et l'électro ont les mêmes bases»

KIRCHBERG - Étienne de Crécy a clôturé la saison 2008/2009 de la Philharmonie par deux heures de mix.

L'essentiel: Les Daft ont la pyramide, Justice la croix. Vous, sur scène, vous jouez au milieu d'un cube géant. Un bon concert électro a-t-il besoin forcément d'autant d'artifices?

É. de Crécy: Oui, je crois que c'est une nécessité depuis que je mixe. Avant, je n'avais pas les moyens de concevoir un univers sur scène. C'est important de proposer aux spectateurs autre chose qu'un mec qui appuie sur des boutons toute la soirée.

Jouer en dehors de ce rubicube devient donc un exercice frustrant...

Non. Parce que ce que la Philharmonie m'a demandé de faire, c'était de jouer des disques. Donc, c'est un DJ-set et non pas un concert. Les sets de ce genre se passent souvent dans des clubs, donc, les gens sont plutôt là pour danser et non pas pour me regarder, moi et mes disques.

Le refus de travailler avec des samples aujourd'hui, est-ce le désir de se défaire du son french touch?

Non. C'est juste qu'au début, quand nous avons utilisé des samples, c'était aussi un peu par naïveté. Là, j'ai évolué, j'ai donc eu envie d'essayer des choses plus complexes et de créer mes propres mélodies au lieu d'utiliser des boucles déjà toutes faites.

Avec un peu plus de 2 heures de show, on est très loin des raves marathons du début des années 90. Est-ce que ça vous gêne d'être limité dans le temps?

Non, du tout. Vous savez, les longues montées en puissance où on plane et tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, les jeunes veulent de l'instantané et du changement toutes les minutes. Moi, ça me convient. Je peux passer un maximum de morceaux que j'aime.

Le parrain de l'électro française qui mixe avec le parrain du hip-hop, qu'est-ce que ça vous fait?

Le hip-hop et l'électro ont les mêmes bases, chacun s'est spécialisé. Ce qui est normal. Je trouve ça bien de rappeler aux jeunes qu'avant, tout était beaucoup plus mélangé.