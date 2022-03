Economie au Luxembourg – Etienne Schneider veut son campus automobile

Économie au Luxembourg : Étienne Schneider veut son campus automobile

ROOST - Le ministère de l'Économie veut regrouper dans un même endroit des acteurs importants de l'automobile.

«Un grand potentiel pour les années à venir»

Il sera installé à Roost, dans la commune de Bissen. La surface de 14 hectares appartient à Goodyear et se situe à proximité de ses installations. Installé à Colmar-Berg, l’équipementier américain est une des parties prenantes du projet. «Le site offrira des possibilités de synergie pour les tests et la validation de prototypes, compte tenu également de la proximité du circuit de Colmar-Berg. Mais il n’hébergera pas à proprement parler d'activités industrielles». Et le ministre espère voir s'y installer aussi IEE, dont le siège est à Echternach et le centre technique à Contern, ou Delphi, installé à Bascharage.