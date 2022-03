Eto'o exige un bonus pour jouer à City

L'attaquant camerounais du FC Barcelone veut 15 millions, ce qui pourrait compromettre un éventuel transfert vers le club anglais, selon les médias espagnols.

Le président du Barca, Joan Laporta, avait annoncé ce week-end qu'Eto'o avait reçu une offre «stratosphérique» d'un club étranger, identifié comme Manchester City, qui aurait proposé 30 M d'euros au Barça pour le transfert et plus de 10 M d'euros de salaire annuel au Camerounais. Mais selon les quotidiens sportifs catalans Sport et Mundo Deportivo, Eto'o, dont le contrat au Barça expire en 2010, exigerait une «prime de transfert» de 15 millions d'euros pour donner son accord, ce que n'accepterait pas le FC Barcelone.