«Etrange qu’une journée nuageuse en Europe suscite autant d’enthousiasme»

Cinq mois après son lancement depuis Kourou, en Guyane, l'organisation européenne EUMETSAT a dévoilé, jeudi, la première image captée par le nouveau satellite météorologique MTG-I1. Un petit événement puisque cette image présente «un plus grand niveau de détail» au niveau des nuages même à hautes latitudes. «Ces données permettront aux prévisionnistes d’évaluer avec plus de précision l’évolution des phénomènes météorologiques dangereux à évolution rapide», ont fait savoir conjointement EUMETSAT et l'Agence spatiale européenne (ESA), évoquant particulièrement la situation des pays nordiques.