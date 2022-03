Stevie Wonder : «Être aveugle et noir ne m'a pas désavantagé»

Stevie Wonder s’est laissé aller à quelques confidences lors d’une interview accordée à «The Guardian». Il y parle aussi bien de son éternel optimisme que de certains regrets.

Stevie Wonder a toujours cru en sa bonne étoile. AFP

À l'âge de 62 ans, celui qui est considéré comme un génie de la Soul, pose un regard bienveillant sur ses 50 années de carrière musicale. Dans un entretien donné le 30 août 2012 au journal britannique «The Guardian», Stevie Wonder est revenu sur certaines tentations auxquelles les artistes sont confrontés et auxquelles il a su résister. «Tout d’abord, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je n’ai jamais eu envie de prendre des drogues. Quand j’avais 21 ans, j’ai fumé de la marijuana et je n’ai pas du tout aimé l’effet que j’ai ressenti. Quand je me suis réveillé le lendemain, j’ai eu l’impression d’avoir perdu une partie de mon cerveau».

Par rapport aux artistes qui ont succombé suite aux abus de ces substances, il a expliqué: «Je connaissais Michael Jackson. Son décès m’a brisé le cœur. En 2009, il s’était effondré lors d’une performance de «The Way You Make Me Feel». J’ai aussi connu Whitney Houston». Concernant Amy Winehouse, il a confié qu’il avait eu envie de faire un duo avec elle sur le titre de Marvin Gaye et Mary Wells intitulé «Once Upon A Time». «Ça aurait été génial», a-t-il dit.

«Quand vous êtes blancs, vous êtes pop. C’est des conneries.»

Malgré les malheurs, Wonder est toujours resté reconnaissant envers la vie: «Je n’ai jamais pensé qu’être aveugle et noir était un désavantage. Je suis ce que je suis. Je m’aime! Et je ne le pense pas de manière égoïste. J’aime ce que Dieu m’a permis de devenir. L’égoïsme est une perte de temps. J’aime écouter les choses que j’ai faites mais ça s’arrête là».

Et celui qui est considéré comme un surdoué de la musique soul ne s'est jamais vu comme étant un génie: «Je suis juste béni d’avoir des idées. Le génie en moi c’est en fait Dieu qui s’extériorise. Et je n’ai jamais prétendu être un artiste soul ou R'nB. Quand vous êtes noir, on vous classe dans la soul. Quand vous êtes blancs, vous êtes pop. C’est des conneries».