«Être capable de faire des choses différentes nous inspire»

Gernot: Oui, ça devenait vraiment difficile, nous étions épuisés par des années de tournées et nous avions besoin d’un break. Un temps mort tout à fait normal. D’ailleurs, la date au Luxembourg sera l’une des dernières de la tournée, après quoi nous ferons à nouveau un break d’un an. Nous voulons créer quelque chose de nouveau en termes de light show.

Plus ou moins la même, bien que cette fois nous avons principalement utilisé des synthétiseurs. Et nous avons tout enregistré durant les sessions en studio. Nous avions plus de matériel que d’habitude. Sasha (NDLR: Ring, le chanteur du groupe) a changé sa façon d’écrire depuis qu'il est devenu père. Les angles sont différents.

Depuis la pandémie, tout a basculé dans le digital, les supermarchés, les commerces, l’école, etc. Cela a pris de plus en plus de place, à l’image de celle prise par les réseaux sociaux et TikTok. Mais ce n’est pas toujours une bonne chose pour la santé mentale.