Hayley Hasselhoff: «Être confiant est la chose la plus sexy»

«Enfant, je souffrais d’anxiété et j’avais du mal à aller à l’école. J’étais victime de moqueries à cause de la taille de ma poitrine. Tout ça m’a fait perdre confiance. J’ai même arrêté les compétitions de natation, que j’adorais, à cause de cela», s’est-elle souvenue.

«Un long chemin»

La Californienne s’est lancée dans le mannequinat à l’âge de 14 ans, à une époque où les modèles grande taille étaient rares. «C’était difficile. On me demandait toujours comment je pouvais vraiment m’aimer avec mon corps. Ça a eu des effets sur ma santé mentale. C’est à la suite de ça que je me suis mise à parler aux autres de ce que j’ai vécu. Tant de gens ratent des occasions et des expériences parce qu’ils s’inquiètent de leur apparence. C’est tellement triste», a-t-elle constaté.