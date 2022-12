Zoe Saldana: «Être de nouveau Neytiri, c’était terrifiant»

Je suis plus présente aujourd’hui que par le passé. Je suis mère depuis huit ans. Ça m’a appris à maîtriser ma sensation de peur et à me laisser aller. Il n’y a rien qui me brise davantage le cœur que d’avoir mon enfant qui me demande de ne plus le couver. Il y a un âge où nos petits veulent commencer à prendre leurs propres initiatives. Il faut pouvoir être humble en tant que parents pour l’accepter. Et Neytiri vit exactement la même chose dans «Avatar: la voie de l’eau».