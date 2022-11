Xavier Bettel: «Etre homo, d'origine juive et libéral m'aurait condamné trois fois à mort»

Xavier Bettel, dans une véritable déclaration d'amour à l'Union européenne, a d'abord tenu à rendre hommage à la première présidente élue du Parlement européen, Simone Veil (1979-1982). «Elle était une rescapée des camps de concentration, des camps qui étaient sur notre territoire (...) résultats d'un nationalisme, d'un extrémisme, du nazisme, une des idéologies les plus sombres qu'on ait connu sur notre territoire européen». Et de dénoncer ceux qui «essaient aujourd'hui de faire comme si c'était une solution à tous les problèmes et même défendent et nient l'existence des chambres à gaz».