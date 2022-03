Documentaire de lycéens : Être jeune avant, c’était comment?

DUDELANGE - Les lycéens ont pu comparer leur vie à celle de leurs aînés en réalisant un documentaire.

«Par le passé, le monde était en noir et blanc», plaisante André, 15 ans. Les élèves du Lycée Nic-Biever ont recueilli les témoignages sur la communication, les relations amoureuses et l’école, de personnes de 14 à 94 ans. Ce film réalisé pour le centre de documentation et d’animations interculturelles de l’ASTI servira de matériel pédagogique.