Portrait au Luxembourg: Être pilote: le rêve de Luca devenu réalité

«Mais c'est faux, il faut surtout du bon sens. Au lycée, j'étais le plus nul en maths et je n'ai pas fait d'études supérieures», ajoute-t-il. Il a rejoint la Hub'Air Aviation Academy après son bac en section C (sciences naturelles-mathématiques). De ses deux ans de formation, le jeune homme se souvient de son premier vol, mais surtout le premier sans instructeur. «C'est vraiment le plus impressionnant, il faut avoir confiance en soi, en la machine», relate Luca.