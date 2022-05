Victoria Beckham : «Être très mince, c’est passé de mode»

Victoria Beckham, qui a toujours été longiligne, pense désormais que les femmes sont plus belles avec des formes.

Alors qu’elle a toujours été filiforme, Victoria Beckham, qui mange la même chose tous les jours pour garder la ligne , a complètement changé d’avis sur ses critères de beauté. Selon la styliste britannique de 48 ans, la minceur fait désormais partie du passé. «Le fait de vouloir être très mince, c’est passé de mode. Aujourd’hui, je pense que les femmes veulent paraître en bonne santé et avoir des formes, a confié celle qui a fait partie des Spice Girls dans «Grazia». Elles veulent avoir des seins et des fesses arrondies.»

Vivant avec sa famille à Miami, Victoria voit souvent des femmes aux formes généreuses se balader sur les plages. «Elles portent peu de vêtements et sont fantastiques. Elles montrent leurs corps avec une telle confiance en elles, a-t-elle remarqué. Je trouve que leur attitude et leur style ont quelque chose de très libérateur.» Maman de quatre enfants, l’épouse de David Beckham pense que cela est très positif pour sa fille unique, âgée de dix ans, dont le crush pour un garçon a contrarié son papa . «En tant que mère, j’aime le fait qu’Harper soit entourée de femmes qui célèbrent vraiment leurs courbes et qui assument leur physique», a-t-elle assuré dans le magazine.