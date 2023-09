Crise cardiaque: les femmes moins secourues que les hommes

En cas de crise cardiaque dans un lieu public, les femmes sont moins susceptibles de recevoir un massage cardiaque d’un témoin que les hommes, ce qui entraîne un plus grand nombre de décès chez les femmes concernées, ont indiqué des chercheurs lundi.

La réanimation cardio-respiratoire ou cardio-pulmonaire combine du bouche-à-bouche et des compressions thoraciques pour pomper le sang vers le cerveau des personnes dont le cœur a cessé de battre, jusqu’à l’arrivée des secours.

Moins d’interventions sur les femmes

Dans le cadre d’une recherche, qui va être présentée lors d’une conférence médicale en Espagne mais qui n’a pas encore été évaluée par les pairs, des médecins canadiens ont cherché à comprendre comment ces gestes sont administrés différemment aux hommes et aux femmes. Ils ont examiné les dossiers d’arrêts cardiaques survenus, hors hôpital, aux États-Unis et au Canada entre 2005 et 2015, soit près de 40 000 patients.