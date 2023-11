Etude du Liser: Pourquoi des postes ne nécessitant pas de diplôme universitaire restent-ils vacants?

Des centaines de postes ne trouvent pas preneur au Luxembourg. En 2022, 76% des entreprises luxembourgeoises employant au moins 5 personnes ont déclaré avoir des difficultés à recruter du personnel, indique le Liser (Luxembourg Institute of socio-economic research) dans une étude publiée ce mardi. Une pénurie qui «peut avoir des répercussions négatives sur l’économie car elle entrave la croissance des entreprises et leurs investissements». Et ce n'est pas qu'un problème de qualification: 28% des entreprises cherchent à recruter pour des postes qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire.

Il existe en effet aujourd'hui une pénurie de main-d’œuvre dans ces métiers. L’Adem a identifié cinq groupes de professions en déficit de main-d’œuvre tels les métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, de la métallurgie, de la construction mécanique, de l’artisanat et de l’imprimerie, de l’électricité et de l’électrotechnique ainsi que les ouvriers de l’assemblage. Les chercheuses du Liser ont mis en lumière que les conditions salariales dans ces professions en pénurie ne sont pas plus défavorables que celles dans les professions proches non en pénurie. «Elles sont même, en moyenne, un peu plus favorables puisque le niveau de rémunération y est moins dépendant des primes, des heures supplémentaires et du travail posté», écrivent Laetitia Hauret et Ludivine Martin.