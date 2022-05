Au Nigeria : Étudiante chrétienne lapidée: des manifestations pour libérer les assassins

Des centaines de personnes ont manifesté samedi à Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, pour protester contre l'arrestation de deux étudiants qui ont tué une étudiante chrétienne accusée de blasphème.

Des dizaines d'étudiants de l'école Shehu Shagari ont lapidé jeudi Deborah Samuel puis brûlé son corps après avoir lu un commentaire qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux, considéré comme offensant à l'égard du prophète Mahomet. La police a indiqué avoir arrêté deux hommes et rechercher d'autres suspects apparaissant sur une vidéo du meurtre qui a circulé sur les réseaux sociaux.

En réaction, de jeunes musulmans sont descendus samedi matin dans les rues de Sokoto pour exiger la libération des deux détenus, ont indiqué des habitants. Certains des manifestants se sont rendus au palais de Muhammad Sa'ad Abubakar, sultan de Sokoto et plus haute figure islamique au Nigeria, qui a condamné le meurtre et demandé que les coupables soient traduits en justice.