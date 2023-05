Etudiants condamnés après un bizutage mortel à l'Université de Louvain

Mais la cour a été plus clémente, écartant notamment la prévention d'«administration de substance nocive ayant entraîné la mort». Une référence à la mixture très salée à base d'huile de poisson qu'avait dû ingurgiter le «bizut», et dont les médecins ont estimé qu'elle était la cause de l’œdème cérébral fatal. La décision a été accueillie par la famille Dia avec «soulagement» et «frustration», selon les mots de Sven Mary, avocat du père.