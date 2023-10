«Si je ne travaille pas à côté de mes cours, je devrai rentrer»

Othmane vient de finir son bachelier à Rabat, au Maroc. Le jeune homme de 26 ans s'est inscrit pour un master de Data sciences à l'Université du Luxembourg, une première pour l'étudiant. «J'ai choisi le Grand-Duché, car il offre un cadre idéal pour étudier et les ressources nécessaires, on a une énorme bibliothèque», confie le Marocain. À la rentrée, il a rencontré Kasra, 26 ans, jeune Iranien qui a choisi la même option. «Ailleurs, ce serait compliqué de faire connaissance avec des gens qui viennent d'aussi loin. Au Luxembourg, c'est possible».

La recherche de logement, «un enfer»

Sileas et Max, 18 ans chacun, viennent de Francfort en Allemagne. Déjà ensemble au lycée, ils se sont inscrits en informatique. «Le Grand-Duché me rappelle beaucoup l'Allemagne et la France mais avec quelques différences, comme la culture du pain», avance Sileas.

À leur arrivée, place à la recherche de logements pour les deux copains. Sileas a choisi un logement à Differdange, et accomplit les trajets à vélo électrique. Max, lui, n'a pas trouvé d'habitation proche de l'université et s'est tourné vers la frontière française. «Cet été, quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, j'ai compris que l'immobilier luxembourgeois était un enfer. Ma mère m'avait trouvé une annonce pour ce qui semblait être une sorte de cave à 740 euros le mois, avance le jeune homme. On a finalement trouvé un appartement de 32 m² à Audun-le-Tiche». Pour Mina aussi, la course au logement paraît semée d'embûches. «Pour le moment, je jongle entre les Airbnb et les logements d'amis, je suis toujours sur liste d'attente pour un logement de l'université».