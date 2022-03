Etudier à Arlon, travailler

Étudier à Arlon, travailler

ARLON - La haute école Blaise-Pascal place chaque année la totalité de ses diplômés, pour beaucoup au Grand-Duché. Elle ouvre ses portes demain.

«Nos étudiants n'ont aucun problème pour trouver des stages et ont généralement des promesses d'embauche avant la fin de leurs études», annonce Françoise Burnet, professeur de bureautique à la haute école Blaise-Pascal d'Arlon pour le diplôme de secrétaire de direction.

Sa formation, comme celle de comptable, a une particularité que lui envient de nombreux diplômes: 100 % des étudiants trouvent un emploi à la sortie. La raison de ce succès? La proximité du Luxembourg. «Cela fait presque 30 ans que nous formons ces profils et nous avons noué des contacts avec le Grand-Duché», souligne le professeur.

Des contacts fructueux: les entreprises basées au Grand-Duché connaissent l'école et embauchent les diplômés après trois ans de formation et l'école est à l'écoute des demandes des recruteurs. «Les langues ont pris beaucoup d'importance chez nous car c'est très important pour le marché grand-ducal. Nos étudiants passent des examens comme ceux de Cambridge et, à partir de la rentrée, ils devront faire un stage dans un pays de langue étrangère», indique Françoise Burnet.