Euro 2008: la Suisse n'a pas la patate

À un mois du coup d'envoi de la compétition, la Suisse frise la pénurie de frites et de chips, s'alarme mardi l'organisation helvétique de la pomme de terre.

Swisspatat souhaite importer 3 000 tonnes supplémentaires pour satisfaire les futurs besoins des amateurs de football, notamment en frites et en chips. (afp)

Les fonctionnaires suisses se rappellent en effet avoir reçu une volée de bois vert pas plus tard que le mois dernier pour avoir autorisé l'importation de 2 690 tonnes de pommes de terre précoces d'Egypte. Des producteurs helvétiques reprochaient à ces importations de faire concurrence à la production nationale et avaient fait valoir que la Suisse contribuait ainsi aux pénuries alimentaires et aux émeutes de la faim en Egypte.