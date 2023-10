Les Lions ont rendez-vous avec leur histoire

Le match le plus important de la carrière de Luc Holtz

Le sélectionneur luxembourgeois, Luc Holtz, a précisé dimanche en conférence de presse qu'il accepterait un match nul, qui maintiendrait son équipe en course: «Je reste convaincu que tout se jouera au mois de novembre» (contre la Bosnie et au Liechtenstein). Pour autant, interrogé s'il s'agissait du match le plus important de sa carrière de sélectionneur, il a répondu clairement: «Oui. Quand j'ai débuté comme sélectionneur, je n'aurais jamais rêvé pouvoir jouer pour une qualification pour l'Euro (...) Nous avons su nous mettre dans une position exceptionnelle, à nous maintenant de gérer l'émotion et d'aller dans ce match avec envie».