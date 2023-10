Découvrez où aura lieu l'Euro de football en 2028 et en 2032

L'UEFA a attribué mardi l'Euro-2028 de football au Royaume-Uni et à l'Irlande et l'Euro-2032 à une alliance conclue cet été entre Italie et Turquie, sans grand suspense puisque chaque candidature était seule en lice. Les deux attelages, officialisés lors d'une brève cérémonie par le président de l'instance européenne Aleksander Ceferin, succèderont à l'Allemagne, hôte de l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet), et confirment la tendance aux organisations conjointes de grandes compétitions sportives, seul moyen pour nombre de pays de les accueillir.