Festival en France : Les Eurockéennes de Belfort suspendues après les orages

Le festival de musique a été durement frappé par les intempéries, jeudi, jour de l’ouverture. Les dégâts sont tels que l’open air ne pourra pas ouvrir ce vendredi.

Coup dur pour les Eurockéennes, un des plus grands festivals de France. Sa journée d’ouverture, jeudi, devait être une superbe fête, après deux ans sous le joug de la pandémie. La météo en a décidé autrement. De violents orages se sont abattus sur la presqu’île du Malsaucy, lieu de l’open air, contraignant les organisateurs à annuler cette première journée. Rebelotte le lendemain, ce vendredi. «Les dommages occasionnés par la pluie et les vents violents nécessitent un temps de vérification méticuleux des installations et structures, indispensable à la sécurité de toutes et tous», a communiqué l’événement tôt, vendredi matin. Les billets pour ces deux jours annulés seront remboursés.