Jeu au Luxembourg: EuroDreams est lancé: «Si je gagne, je prends ma retraite»

«20 000 euros par mois pendant 30 ans, c’est quand même assez sympathique!». Dans la boutique de la Loterie nationale d'un grand centre commercial de Strassen, les premières grilles du nouveau jeu EuroDreams, lancé lundi, n'ont pas tardé à être encodées. «Des gens ont même joué sur les bornes avant l'ouverture de la boutique, confiait la vendeuse. La nouveauté fonctionne toujours. Certains espèrent avoir la chance du débutant».

«Si je gagne, je prends ma retraite. Bien sûr je partagerai avec la famille mais d'abord la retraite. Je pense que beaucoup de gens feraient ça aussi», plaisantait Stefano, de Steinsel, habitué du Lotto et de l’EuroMillions mais qui a voulu essayer ce nouveau jeu. «On ne sait jamais. Qui ne tente rien n’a rien». Sur les murs, la devise «100% des gagnants ont tenté leur chance», semble lui donner raison.

«Une telle somme tous les mois, nous aussi, on aimerait bien l'avoir»

Dans une boutique K Kiosk voisine, Aurélie et Mathieu, derrière le comptoir, ont aussi constaté dès le premier jour un engouement pour le jeu. «La semaine dernière déjà, nous avons des gens qui nous ont demandé si EuroDreams avait commencé. Certains étaient au courant avant nous! On a enregistré une quinzaine de tickets pour la première matinée. C’est 2,50 euros la grille. Il y a six numéros (sur 40) et un numéro Dream (sur 5) à cocher. On a des joueurs qui jouent un peu à tout et d’autres qui ont été attirés par la nouveauté».

C'est le cas de Marie Jo. Pour une première, elle a misé près de 100 euros, «pour plusieurs tirages». «20 000 euros pendant trente ans ou même un peu moins cela me suffirait», sourit la Bertrangeoise qui rêve de «voyages, que de voyages. En Espagne, en France, aux Canaries... Et je m’offrirai peut-être aussi une nouvelle voiture». Habituée du High Five, auquel elle a déjà gagné quelques centaines d'euros, Marcelle d'Esch a aussi tenté sa chance avec la ferme intention de partager avec ses enfants. «Pour eux aussi, on a toujours besoin d’argent».

Vous préféreriez gagner un gros jackpot à l'EuroMillions ou une rente à EuroDreams? La rente, c'est plus de sécurité et de l'argent garanti qui tombe tous les mois. Le gros jackpot, avec 100 millions en banque, on est tranquille. Je prends l'un ou l'autre, ou les deux, on ne va pas faire les difficiles. Aucun, je ne joue pas aux jeux d'argent.

Le démarrage d'EuroDreams a été plus timide dans une station-service de Differdange. «Mais ça va marcher. Une telle somme tous les mois, nous aussi on aimerait bien l'avoir», souriaient des vendeuses, convaincues que les participants vont affluer à l’approche du premier tirage, ce lundi 6 novembre. Les gagnants de ce jeu européen seront connus chaque lundi et jeudi.