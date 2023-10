EuroDreams «ne cible pas les chasseurs de jackpots» mais peut changer votre vie

L'essentiel: D’où vient l’idée de ce nouveau jeu, EuroDreams?

Léon Losch: Cela fait 20 ans que l’on travaille ensemble dans la communauté EuroMillions, et on est en échange permanent sur de nouvelles idées. On voulait se différencier quand même d’EuroMillions, et je pense qu’avec cette «rente EuroDreams», on a réussi.

Quel est le public visé, et particulièrement au Luxembourg?

Il est plus jeune que le joueur d’EuroMillions ou de Lotto. Au Luxembourg, l’âge moyen est de 50 ans, voire plus. Donc on s’adresse ici à une population de joueurs plus jeunes, de 25 à 40-45 ans. On ne cible pas ceux qui sont à la chasse aux jackpots comme c’est le cas pour EuroMillions, où quand la cagnotte grimpe, ils viennent jouer. Ici, il n’y a pas de gros lot qui grimpe, c’est toujours chaque lundi et jeudi, le même gros lot, et je pense qu’on devra construire une nouvelle base de joueurs.

Quelles sont les attentes de la Loterie vis-à-vis de ce produit?

On devra attendre les premiers résultats. Évidemment, on a des projections, mais on va faire une belle campagne autour du jeu et voir comment réagit un produit qui n’a pas ce jackpot. Je pense qu’il va trouver sa place au Luxembourg, et on peut se revoir dans un an pour discuter des résultats.

EuroMillions, c’est déjà une belle réussite dans le pays…

En revenus bruts, on atteint entre 40 et 45 millions d’euros par an au Grand-Duché. EuroMillions a une base de joueurs qui jouent même pour le jackpot minimum de 17 millions d’euros, qui grimpe de tirage en tirage s’il n’est pas gagné. Quand on dépasse les 100 millions d’euros, j’ai parfois l’impression que tout le monde joue et participe dans le pays.

EuroDreams ne viendra-t-il pas faire un peu de «concurrence»?

Il y a 20 ans, on m’a dit «vous avez le Lotto allemand au Grand-Duché, donc avec EuroMillions vous allez cannibaliser le Lotto». Mais cette offre a prouvé que ce n’est pas le cas. Je pense qu’il y aura une petite concurrence, mais les deux jeux vont pouvoir exister côte à côte.

Il y a aussi une perception différente du gagnant, qui là se retrouve avec un «salaire» de 20 000 euros sur 30 ans…

C’est une somme très confortable, mais on ne veut pas parler de salaire. Dans le spot publicitaire que l’on a choisi, on montre un candidat dans sa vie, et on le montre aussi au travail. Ce n’est pas quelque chose qui change totalement votre vie. C’est évidemment énormément d’argent, mais on ne voudrait pas que les gens pensent «je n’ai pas besoin de travailler, je joue et un jour je gagne». Non, ce n’est pas ça.

