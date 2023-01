Allemagne : Europa-Park a pulvérisé ses records en 2022

Cette fréquentation est d’autant plus remarquable que l’année a été difficile. «Nous avons tous été durement touchés par la guerre en Ukraine, les problèmes d’approvisionnement, l’inflation et la crise énergétique», souligne-t-il.

Nouvelle tour de toboggans

Des nouvelles réjouissantes donc pour Europa-Park et la région. En effet, inauguré en 1975, le site fait travailler aujourd’hui plus de 4 500 personnes et environ 8000 emplois indirects dépendent de lui. Ces bonnes perspectives permettent au parc d’investir. Une nouvelle tour de toboggans est en construction dans le secteur aquatique Rulantica. Et dans le futur quartier thématique croate, les travaux du nouveau grand huit ont commencé.