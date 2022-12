Parc d'attractions: Europa-Park: des passagers encore évacués du Silver Star

Les passagers ont dû être évacués et tous se portent bien, assure-t-il. Il ajoute que certains «ont trouvé assez amusant de quitter l’attraction de cette manière inhabituelle». Selon des estimations, le Silver Star sera immobilisé entre une demi-heure et une heure avant de pouvoir redémarrer.

Une autre attraction semble rencontrer des problèmes ce mercredi. Une lectrice présente à Europa Park rapporte que le Wodan ne fonctionne pas non plus correctement. «Au Silver Star, nous étions sur le point d’entrer (NDLR: quand l’incident s’est produit) et au Wodan, nous sommes encore en train de faire la queue parce qu’il ne fonctionne pas». Selon elle, les wagons doivent être poussés par une personne pour revenir à l’endroit où les passagers peuvent en sortir.