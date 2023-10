Europa-Park: Gagne tes entrées pour profiter de la saison HALLOwinter à Europa-Park

Entre la saison d’Halloween et la saison hivernale, c’est la folie à Europa-Park! La saison HALLOWinter propose un cocktail subtil de frissons, de plaisir et de féerie hivernale. Ceux qui avaient l’embarras du choix entre l’océan de citrouilles et les sapins enneigés devraient marquer le mois de novembre d’une pierre blanche.