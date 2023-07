Europa Conference league: Le Swift tenu en échec au pays de Galles

Auteur de deux poteaux et d'un nouveau penalty manqué, le Swift n'est pas parvenu à ramener mieux qu'un match nul (1-1) du pays de Galles, où il affrontait mardi soir The New Saints, au 2e tour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Les hommes de Carlos Fangueiro ne devront pas regretter leurs occasions manquées au retour, mercredi prochain, au Stade de Luxembourg.