Transports : Eurostar va rembourser 11 millions d'euros

La compagnie prévoit de payer un dédommagement de plus de 11 millions d'euros aux passagers victimes des incidents ayant paralysé son trafic fin décembre.

"Plus de 100 000 personnes ont été affectées par les perturbations durant ces trois jours, et par conséquent, les dédommagements que nous nous attendons à payer devraient atteindre autour de 10 millions de livres", a déclaré un porte-parole de la compagnie ferroviaire, dont les trains relient Londres à Paris et Bruxelles.