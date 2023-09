Eurostat: Moins d'un étudiant sur cinq a un petit boulot

En 2022, sur les un peu plus de 60 000 étudiants ou élèves du secondaire du Luxembourg (15-29 ans), seulement 18,6% jonglaient entre les études et un job. C'est moins que la moyenne de l'UE (25,1%) et surtout moins qu'aux Pays-Bas où plus de 73% des jeunes travaillaient à côté de leurs études. Plus de la moitié des Finlandais (52%) et 44% des jeunes étudiants allemands évoluaient aussi dans le monde du travail.