Déficits – Eurostat pourrait fouiner dans les comptes des Etats membres

Déficits : Eurostat pourrait fouiner dans les comptes des États membres

La Commission européenne a demandé mardi à pouvoir vérifier à l'avenir dans certains cas les chiffres que lui envoient les États de l'UE sur leurs prévisions de déficits.

Il a estimé que de telles prérogatives auraient sans doute permis d'éviter au moins en partie les problèmes actuels avec la Grèce, où les autorités ont subitement revu en très forte hausse fin 2009 leur prévision de déficit national: à 12,5% du Produit intérieur brut, contre 3,7% avant. Ce pouvoir d'audit des prévisions serait utilisé «de temps en temps» et «dans les cas où nous pourrions avoir des doutes raisonnables concernant la fiabilité des chiffres notifiés», afin d'aller vérifier à la source, a souligné M. Almunia.

L'affaire des statistiques grecques erronées fait grand bruit en Europe car elle a sapé la confiance des partenaires d'Athènes, déjà accusé d'avoir sous-évalué l'ampleur de ses déficits et de sa dette pour pouvoir se qualifier à l'entrée dans la zone euro en 1999. Le ministre suédois des Finances, Anders Borg, a jugé mardi à Bruxelles que «la situation des statistiques est fondamentalement frauduleuse» en Grèce. «Cela a un coût non seulement pour la Grèce, mais pour l'ensemble de l'Europe», a-t-il dit, jugeant «totalement inacceptable» les révisions statistiques opérées par la Grèce, mise en cause aussi la semaine dernière dans un rapport accablant de la Commission européenne