Chanson : Eurovision: et si c’était l’année de la Belgique?

Le titre qui représentera la Belgique, au célèbre concours de la chanson, a tout pour plaire et pourrait bien permettre à nos voisins de bien figurer.

Et si Jérémie Makiese et «Miss you» succédait (enfin !) à Sandra Kim et son «J’aime la vie», dernière victoire de la Belgique à l’Eurovision en 198? La RTBF vient de dévoiler le titre que le dernier vainqueur de «The Voice Belgique» interprétera en mai prochain, à Turin, et il pourrait bien séduire les millions de téléspectateurs qui regardent le célébrissime concours.

C’est le jeune homme qui a lui-même composé la chanson, mélange de pop, avec des consonances classiques et des rythmiques hip-hop, dans laquelle il pose un peu sa soul. «Ce mélange prouve que tous les styles peuvent s’unir et cohabiter harmonieusement. C’est aussi ça, la belgitude, et elle me correspond totalement!», confie celui qui est également passionné de foot et qui est… gardien de but au Royal Excelsior Virton.

«Mon amour du foot étant aussi fort que celui de la chanson, c’est un peu difficile, mon cœur balance entre les deux, mais je sais que c’est un mal pour un bien, comme ce que j’exprime dans ma chanson. ''Miss You'' parle de l’état émotionnel lié à une rupture, quelle qu’elle soit, nécessaire pour tourner la page et repartir le cœur renouvelé. Je prends un peu mes distances par rapport au foot, mais ce ne sera que pour le retrouver plus intensément».

La Belgique a obtenu de belles places, ces dernières années, en se classant notamment 4e avec Loïc Nottet en 2015 et Blanche en 2017, tous deux sortis également de «The Voice Belgique». Le dernier meilleur résultat reste, en 2003, la très belle 2e place du groupe Urban Trad et le titre «Sanomi», interprété dans une langue imaginaire.

Le jeune homme devra d'abord passer par les demi-finales, le 10 mai, avant d'espérer intégrer la finale le 14.