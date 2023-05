Le Parlement portugais dépénalise l'euthanasie

La loi a été adoptée grâce notamment aux socialistes qui disposent de la majorité absolue: 129 députés se sont prononcés pour et 81 contre, sur les 230 membres de l'Assemblée.

Entrée en vigueur à l'automne

Une majorité parlementaire emmenée par le Parti socialiste au pouvoir s'était déjà prononcée à quatre reprises en faveur de la dépénalisation de la mort assistée au cours des trois dernières années. Mais le texte s'était ensuite heurté aux réserves de la Cour constitutionnelle et du président Marcelo Rebelo de Sousa, un conservateur et fervent catholique. Afin de surmonter le dernier veto du chef de l'Etat, qui dispose à présent d'un délai de huit jours pour promulguer la loi, les socialistes avaient décidé de voter le même texte une deuxième fois.

Après la publication des décrets d'application, la loi pourrait entrer en vigueur à l'automne, selon les estimations citées par la presse locale. Le texte de loi a été reformulé plusieurs fois afin de tenir compte des remarques du président, qui a mis deux fois son veto, et après avoir été retoqué, également à deux reprises, par la Cour constitutionnelle en raison notamment d'«imprécisions».

«Ce n'est pas un drame»

Pour défendre son dernier veto, M. Rebelo de Sousa avait demandé aux députés de spécifier qui était habilité à «attester» de cette impossibilité. Mais les parlementaires ont cette fois-ci refusé de modifier le texte. Les questions soulevées par le chef de l'Etat pourront être clarifiées «dans les décrets d’application de la loi», a souligné Catarina Martins, la cheffe de file du Bloc de gauche (BE, extrême gauche).

«La lutte ne s'arrête pas là»

«Il faut s’attendre à ce que l’euthanasie provoque davantage de résistances encore», a-t-il dit à l'AFP. De leur côté, les adversaires de la dépénalisation de l'euthanasie regrettent que la question n'ait pas fait l'objet d'un référendum et espèrent que la Cour constitutionnelle sera de nouveau saisie par des parlementaires de l'opposition.

Euthanasie et suicide assisté sont aujourd’hui autorisés dans une poignée de pays européens, tels que la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, les premiers à les avoir autorisés, et l'Espagne voisine. La loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté au Luxembourg est entrée en vigueur en mars 2009.